Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Einblicke ins Chemnitzer Krematorium: Bis zu 26 Tote pro Tag werden hier verbrannt

Wie läuft eine Einäscherung ab? Einblicke ins Krematorium gibt es am Totensonntag.
Wie läuft eine Einäscherung ab? Einblicke ins Krematorium gibt es am Totensonntag. Bild: Toni Söll/Archiv
Wie läuft eine Einäscherung ab? Einblicke ins Krematorium gibt es am Totensonntag.
Wie läuft eine Einäscherung ab? Einblicke ins Krematorium gibt es am Totensonntag. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
Einblicke ins Chemnitzer Krematorium: Bis zu 26 Tote pro Tag werden hier verbrannt
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Totensonntag öffnet das Krematorium an der Wartburgstraße in Chemnitz.

Seit 1906 werden Körper in Chemnitz eingeäschert. Bis zu 26 Tote können hier pro Tag verbrannt werden, hieß es im vergangenen Jahr. Anfang des 20. Jahrhunderts war die Einrichtung in Chemnitz die erste in Sachsen. Grund waren Platzprobleme auf Friedhöfen und Fragen der Hygiene. Aus Anlass des Totensonntags am 23. November bietet der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
12.08.2025
2 min.
Mit dem Rolli zur Trauerfeier: Chemnitzer Trauerrednerin schiebt Projekt an und macht Feierhalle für alle zugängig
Der Zugang zur Feierhalle des Krematoriums auf dem städtischen Friedhof hatte bisher eine entscheidende Schwäche: Ein barrierefreier Zugang fehlte. Eine Frau wollte das nicht so stehen lassen.
Denise Märkisch
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
13:10 Uhr
2 min.
Quitten-Crumble mit Zitronenthymian-Eis - das Rezept von Ronny Pester
Quitten-Crumble mit Zitronenthymian-Eis.
Eis und heiß mal anders: Ein warmes Crumble aus Quitten trifft auf sahniges Kräuter-Eis.
Ronny Pester
Mehr Artikel