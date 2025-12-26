MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Einbrecher holen zu Weihnachten Spendengelder aus Chemnitzer Kirche

Die Täter haben in der Kirche Türen aufgebrochen.
Die Täter haben in der Kirche Türen aufgebrochen. Bild: Nicolas Armer/dpa
Die Täter haben in der Kirche Türen aufgebrochen.
Die Täter haben in der Kirche Türen aufgebrochen. Bild: Nicolas Armer/dpa
Chemnitz
Einbrecher holen zu Weihnachten Spendengelder aus Chemnitzer Kirche
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Unbekannten sind nach Heiligabend in die Kirche in Altendorf eingestiegen.

Chemnitz.

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember gewaltsam in eine Kirche im Stadtteil Altendorf in der Nähe der Limbacher Straße eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, sind im Inneren des Gotteshauses zwei Spendenkästen aus Holz aufgebrochen worden. Die Täter sollen einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag daraus gestohlen haben. Weiterhin wurde eine Tuba inklusive Tasche mitgenommen.

Die Unbekannten gingen bei ihrer Tat offenbar rabiat vor. Auf ihrem Beutezug sollen sie auch zwei Innentüren in der Kirche beschädigt haben. Den Diebstahl-Schaden gibt die Polizei mit 3000 Euro an, der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. (cma)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:02 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.12.2025
 13 Bilder
Kleine Eisstrukturen haben sich nach zwei sehr kalten Nächten am Ufer der Talsperre Spremberg gebildet.
25.12.2025
2 min.
Weihnachtsbaby 2025 in Freiberg: Lasse kurz vor Mitternacht geboren
Lasse ist das Weihnachtsbaby in Freiberg, Alina Lauckner und Felix Karst sind überglücklich.
Im Kreiskrankenhaus Freiberg kam am Heiligabend um 23.25 Uhr Lasse Lauckner zur Welt. Für seine Eltern aus Hainichen ist es das erste Kind – und bereits das 522. Baby des Jahres in der Klinik.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
25.12.2025
2 min.
City-Bahn im Chemnitzer Hauptbahnhof entgleist
Bei einer Rangierfahrt im Chemnitzer Hauptbahnhof ist eine City-Bahn entgleist.
Heiligabend rückte das THW aus, um bei einer entgleisten City-Bahn in Chemnitz zu helfen. Der Einsatz ging lange, eine Gefahr bestand aber nicht.
Denise Märkisch
17:00 Uhr
3 min.
BSV Sachsen Zwickau: Welches taktische Mittel im Derby gegen den Thüringer HC zum Erfolgsfaktor werden soll
Co-Trainerin Rita Lakatos (rechts) und Kreisläuferin Victoria Hasselbusch (links) gehen optimistisch ins Derby gegen den Thüringer HC.
Für die Bundesliga-Handballerinnen steht am Samstag das erste Punktspiel seit Mitte November an. Was die Gastgeberinnen optimistisch stimmt und mit welchem kurzfristigen Transfer der Gast aufwartet.
Anika Zimny, Monty Gräßler
05.12.2025
1 min.
Antisemitische Schmiererei an jüdischem Friedhof in Chemnitz entdeckt
Die Polizei ermittelt wegen antisemitischer Schmiererei in Chemnitz.
Auf der Mauer am Gelände in Altendorf wurde ein etwa zwei Meter langer Schriftzug angebracht. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
11:20 Uhr
1 min.
Einbruch in Kirche – Tuba und Spendenkästen gestohlen
Kriminelle sind an Weihnachten in eine Chemnitzer Kirche eingebrochen und haben Spendenkästen aufgebrochen (Symbolbild)
Zu Weihnachten haben Kriminelle eine Kirche in Chemnitz heimgesucht. Sie hatten es auf die Spendenkästen abgesehen.
Mehr Artikel