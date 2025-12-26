Einbrecher holen zu Weihnachten Spendengelder aus Chemnitzer Kirche

Die Unbekannten sind nach Heiligabend in die Kirche in Altendorf eingestiegen.

Chemnitz. Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember gewaltsam in eine Kirche im Stadtteil Altendorf in der Nähe der Limbacher Straße eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, sind im Inneren des Gotteshauses zwei Spendenkästen aus Holz aufgebrochen worden. Die Täter sollen einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag daraus gestohlen haben. Weiterhin wurde eine Tuba inklusive Tasche mitgenommen.

Die Unbekannten gingen bei ihrer Tat offenbar rabiat vor. Auf ihrem Beutezug sollen sie auch zwei Innentüren in der Kirche beschädigt haben. Den Diebstahl-Schaden gibt die Polizei mit 3000 Euro an, der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. (cma)