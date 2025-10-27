Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Einbrecher plündern in Chemnitzer Restaurant

Der Chemnitzer Neumarkt. Hier wurde am Wochenende in ein Restaurant eingebrochen.
Chemnitz
Einbrecher plündern in Chemnitzer Restaurant
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Die Täter hinterließen einen hohen Schaden.

Ein Restaurant auf dem Chemnitzer Markt in der Innenstadt ist von Einbrechern heimgesucht worden. Laut Polizeibericht wurden sechs Mobiltelefone, zwei Kameras und eine vierstellige Summe Bargeld gestohlen. Insgesamt betrage der Schaden fast 10.000 Euro. Ob durch den Einbruch auch Sachschaden entstanden ist, müsse noch geklärt werden. Die Tat...
