Einbrecher plündern in Chemnitzer Restaurant

Die Täter hinterließen einen hohen Schaden.

Ein Restaurant auf dem Chemnitzer Markt in der Innenstadt ist von Einbrechern heimgesucht worden. Laut Polizeibericht wurden sechs Mobiltelefone, zwei Kameras und eine vierstellige Summe Bargeld gestohlen. Insgesamt betrage der Schaden fast 10.000 Euro. Ob durch den Einbruch auch Sachschaden entstanden ist, müsse noch geklärt werden. Die Tat...