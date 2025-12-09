Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz
  • Einbrecher verursachten Gasleck in Limbach-Oberfrohna

Nach einem Einbruch in ein leerstehendes Wohnhaus trat Gas aus.
Nach einem Einbruch in ein leerstehendes Wohnhaus trat Gas aus.
Chemnitz Umland
Einbrecher verursachten Gasleck in Limbach-Oberfrohna
Redakteur
Von Elisa Leimert
Aus einem unbewohnten Wohnhaus trat Gas aus. Die Verursacher werden nun gesucht.

Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in ein leerstehendes Wohnhaus An der Stadtkirche in Limbach-Oberfrohna eingebrochen. Wie die Polizei informierte, haben sie anschließend im Bereich des Heizungsraums Kupferleitungen entwendet. Daraufhin sei Gas ausgetreten. Am Montagnachmittag rückten deshalb die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei an,...
