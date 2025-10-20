Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Einbruch im Olipark in Lichtenau: Unbekannte schlagen zweimal zu

Unbekannte haben im Olipark ihr Unwesen getrieben. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Unbekannte haben im Olipark ihr Unwesen getrieben. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz Umland
Einbruch im Olipark in Lichtenau: Unbekannte schlagen zweimal zu
Redakteur
Von Bettina Junge
Einbrecher nutzen die Tristesse des Oliparks bei Lichtenau aus. In dunkler Nacht schlagen sie Scheiben ein und plündern ein Büro.

Leerstehende Geschäfte, Tristesse: Das Einkaufszentrum Olipark an der A 4 in Lichtenau lockt Diebe an. In der Nacht zu Montag gegen 3.30 Uhr haben laut Polizei Unbekannte eine Scheibe einer Firma an der Sachsenstraße eingeschlagen. Über das beschädigte Fenster gelangten Einbrecher in die Räume eines Büros und stahlen eine zweistellige Summe...
