Einbruch in Chemnitzer Studi-WG: Wo ist die 22.000-Euro-Uhr?

Das Amtsgericht Chemnitz verhandelt über einen Einbruchdiebstahl. Im Mittelpunkt: Eine verschwundene Uhr, die es vielleicht gar nicht gibt.

„Mein Mandant versichert, dass er sich an eine so teure Uhr erinnern würde“, sagte der Verteidiger in einem Strafprozess am Donnerstag vor dem Amtsgericht. Verhandelt wurde ein schwerer Einbruchdiebstahl, der im April 2022 in der Reitbahnstraße stattfand. Die Geschädigten – zwei Studenten aus China – kamen von einer Einkaufstour...