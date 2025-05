Einbruch in Geschäft an der Chemnitzer Hainstraße: Täter hämmert Loch in Tür

Ein Anwohner hat den Mann beobachtet und die Polizei gerufen. Weitere Zeugen werden gesucht.

Chemnitz.

Die Polizei sucht einen etwa 1,60 bis 1,65 Meter großen Mann mit dunklem Teint, der im Verdacht steht, in der Nacht zum Freitag einen Einbruch in ein Geschäft an der Hainstraße verübt zu haben. Er soll ein Loch in die Verglasung der Eingangstür gehämmert und sich dadurch Zutritt zum Ladeninneren verschafft haben. Kurze Zeit später verließ er das Geschäft wieder und ging zu Fuß Richtung Lessingplatz. Die Polizei, die von einem Anwohner alarmiert worden war, konnte den Täter nicht mehr stellen. Bekleidet war der Unbekannte mit dunklen, knöchelhohen Schuhen, einer engen Jeans und einer dunklen Jacke mit weißem Aufdruck am Oberarm. Er trug eine Kapuze. (gp)