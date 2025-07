Einbruch in Hartmannsdorfer Lokal: Täter stehlen Bargeld aus Wertfächern

Unbefugte haben sich Zutritt zu dem Objekt verschafft. Wie genau, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hartmannsdorf.

Bislang unbekannte Täter haben sich Zutritt zu einem Lokal nahe der Herrenhaider Straße in der Gemeinde Hartmannsdorf verschafft. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Wochenende mitteilte, steht noch nicht fest, auf welche Art und Weise die Eindringlinge in das Innere des Objektes gelangt sind. Als Tatzeitraum gibt die Polizei die Stunden zwischen dem vergangenen Freitag, 11. Juli, 23 Uhr und Samstag, 12 Juli, 11 Uhr an. Auf der Suche nach Wertgegenständen waren die Täter im Lokal auf einige Wertfächer gestoßen, die sie öffneten. Darin befand sich unter anderem Bargeld, mit welchem sie letztlich flüchteten. Den Gesamtsachschaden gibt die Polizei mit annähernd 12.000 Euro an. Die Ermittlungen dauern noch an. (gp)