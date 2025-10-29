Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Einbruchsserie in Chemnitz: Waren es dieselben Täter?

Polizei prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten wegen ähnlicher Vorgehensweise.
Polizei prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten wegen ähnlicher Vorgehensweise.
Chemnitz
Einbruchsserie in Chemnitz: Waren es dieselben Täter?
Von Oleksandra Patlai
Reichenbrand, Kaßberg, Schönau und Adelsberg: Am Wochenende gab es vier Einbrüche in Chemnitz. Die Polizei prüft Zusammenhänge.

Aufgehebelte Türen, eingeschlagene Fenster und gezieltes Vorgehen auf der Suche nach Schmuck: Unbekannte Täter schlugen zwischen Freitag, 24. Oktober, und Sonntag, 26. Oktober, in mehreren Stadtteilen zu.
