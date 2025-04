Einbrüche auf dem Kaßberg in Chemnitz: Spürhund bestätigt Zusammenhang

Nach Einbrüchen in zwei Frisörgeschäfte auf dem Kaßberg ermittelt die Polizei. Dabei kam auch ein Spürhund erfolgreich zum Einsatz.

Auf dem Kaßberg in Chemnitz ermittelte die Polizei am Mittwoch wegen Einbrüchen in zwei Friseurgeschäfte. Die Tatorte befinden sich in der Georg-Landgraf-Straße und in der Weststraße. In ersteren drangen die Diebe über ein Fenster ein, bei zweiterem über eine Seitentür. Die Ladeninhaber meldeten sich am Mittwochmorgen bei der Polizei,...