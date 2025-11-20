Einbrüche in Adelsberg: Keine Beute, aber Schäden

Chemnitz
Zuletzt meldete die Polizei wieder verstärkt Einbrüche. Vor allem Eigenheime am Stadtrand sind betroffen.
In der Cervantesstraße und der Otto-Thörner-Straße im Stadtteil Adelsberg waren Einbrecher aktiv. Wie die Polizei informiert, brachen sie im ersten Fall über eine Kellertür in ein Einfamilienhaus ein. Sie durchsuchten ein Büro, fanden aber offenbar nichts Brauchbares. Sachschaden: einige hundert Euro. Im zweiten Fall wollten die Täter über...
