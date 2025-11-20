Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zuletzt hat es häufig Einbrüche im Stadtgebiet gegeben. Bild: Daniel Maurer/dpa/Archiv
Zuletzt hat es häufig Einbrüche im Stadtgebiet gegeben. Bild: Daniel Maurer/dpa/Archiv
Chemnitz
Einbrüche in Adelsberg: Keine Beute, aber Schäden
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zuletzt meldete die Polizei wieder verstärkt Einbrüche. Vor allem Eigenheime am Stadtrand sind betroffen.

In der Cervantesstraße und der Otto-Thörner-Straße im Stadtteil Adelsberg waren Einbrecher aktiv. Wie die Polizei informiert, brachen sie im ersten Fall über eine Kellertür in ein Einfamilienhaus ein. Sie durchsuchten ein Büro, fanden aber offenbar nichts Brauchbares. Sachschaden: einige hundert Euro. Im zweiten Fall wollten die Täter über...
