Einbrüche in Chemnitz: Selbst Klamotten lassen Täter aus Wohnung mitgehen

Unbekannte drangen in ein Haus an der Clausstraße ein. Schaden: mehr als 3000 Euro. Andernorts verschwand ein E-Bike.

Im Chemnitzer Lutherviertel nutzten unbekannte Täter den Donnerstag, um tagsüber in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Clausstraße einzusteigen. Sie durchsuchten die Wohnung und klauten, was sie fanden. Wie die Polizei mitteilt, waren darunter eine dreistellige Bargeldsumme, ein Paar Kopfhörer, ein Handy sowie diverse Dokumente und...