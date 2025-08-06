Eine 21-Jährige, Bryan Adams und der Versuch, einem Idol in Chemnitz endlich zu begegnen

Eleni Haase lebt in Dresden, arbeitet in einem kleinen Café und zeichnet seit ihrer Kindheit. Viermal hat sie den Musiker, der am Mittwochabend auf der Küchwaldwiese auftritt, schon live gesehen. Nun kommt sie extra nach Chemnitz.

Es sind nur noch wenige Stunden, dann wird Bryan Adams, der große kanadische Musiker, in Chemnitz auf der Bühne auf der Küchwaldwiese stehen. Premiere für die Stadt. Diese Location wurde so noch nie bespielt. Unter den Tausenden Fans, die das Konzert verfolgen werden, wird auch Eleni Haase sein. Die 21-Jährige ist ein großer Fan seit ihrer...