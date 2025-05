Eine Chemnitzerin, eine unheilbare Krankheit und die Hoffnung auf eine Therapie – doch die Krankenkasse zahlt nicht

Constanze Wiesner war Lehrerin, 2007 wurde bei ihr eine seltene neurologische Krankheit diagnostiziert. Mit den Jahren werden die Einschränkungen immer größer. Mit einem speziellen Anzug hat sie gute Erfahrungen gemacht. Doch die Kosten werden nicht übernommen. Die Geschichte über einen scheinbar endlosen Kampf.

Familie Wiesner wohnt idyllisch. Erdgeschoss, direkter Zugang zu einem Garten in einem Mehrfamilienhaus. Nur so ist es möglich, dass Constanze Wiesner, um die es hier gehen soll, regelmäßig die Sonne und die Natur genießen kann. Sie leidet an einer seltenen Krankheit: Hereditären Spastischen Spinalparalysen (HSP), konkret beinbetonte...