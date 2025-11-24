Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Eine Kontrolle, drei Verstöße: Autofahrer in Hartmannsdorf beschäftigt Polizei gleich mehrfach

Eine Polizeikontrolle in Hartmannsdorf deckte mehrere Vergehen auf.
Eine Polizeikontrolle in Hartmannsdorf deckte mehrere Vergehen auf. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Eine Polizeikontrolle in Hartmannsdorf deckte mehrere Vergehen auf.
Eine Polizeikontrolle in Hartmannsdorf deckte mehrere Vergehen auf. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Chemnitz Umland
Eine Kontrolle, drei Verstöße: Autofahrer in Hartmannsdorf beschäftigt Polizei gleich mehrfach
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 45-Jährige wurde am Sonntag mit seinem Mazda in Hartmannsdorf kontrolliert. Der fehlende Führerschein war dabei nur eins der Probleme.

Mehrere Verstöße hat sich ein 45-jähriger Autofahrer am Sonntag in Hartmannsdorf erlaubt. Polizisten hatten den Mann in der Herrenhaider Straße kontrolliert. Dabei stellten sie zunächst fest, dass er keinen Führerschein vorweisen konnte. Wie sich später herausstellte, besitzt der 45-Jährige keinen Führerschein. Zudem stand der Mann...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
3 min.
Santa KI: Geschenkideen vom Chatbot
Das ist es! - Brainstorming mit einem Chatbot kann den Durchbruch bei "Geschenk-Blockaden" bringen.
Künstliche Intelligenz als Weihnachtshelfer: Mit nur wenigen Angaben bekommt man mehr oder weniger überraschende Geschenkideen – aber Vorsicht bei Backmischungen und Datenschutz!
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
25.11.2025
5 min.
Harmlos oder nicht? Wenn Füße oder Hände einschlafen
Einmal gut strecken! Im Normalfall erledigt sich das Problem eingeschlafener Hände oder Füße dadurch.
Nachts komisch gelegen, zu lange im Schneidersitz gesessen oder die Hand blöd abgestützt: Plötzlich fühlt sich das Bein taub an oder der Arm kribbelt. Meist kein Grund zur Sorge - aber manchmal doch.
Katja Sponholz, dpa
24.11.2025
3 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die aktive Auer Fanszene hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert.
Paul Steinbach
15:00 Uhr
3 min.
Verfolgungsjagd über A 72: Vater entführt Kind (6) nach Streit
Eine Verfolgungsjagd gab es am Mittwoch auf der A 72 bei Chemnitz.
Ein eskalierter Sorgerechtsstreit in Hartmannsdorf sorgte am Mittwoch für einen stundenlangen Polizeieinsatz. Ein 42-Jähriger versuchte, mit seinem Kind zu flüchten. Dabei brachte er nicht nur sich selbst in Gefahr.
Julia Grunwald
21.11.2025
2 min.
Verfolgungsjagd nach Kindesentführung über A 72: Beschuldigter sitzt in Untersuchungshaft
Nach einer Verfolgungsjagd mit versuchter Kindesentführung sitzt ein Mann in U-Haft.
Ein 42-Jähriger hatte am Mittwoch sein Kind (6) entführt und lieferte sich im Anschluss eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Er muss sich nun wegen mehrerer Vergehen verantworten.
Julia Grunwald
Mehr Artikel