Eine Kontrolle, drei Verstöße: Autofahrer in Hartmannsdorf beschäftigt Polizei gleich mehrfach

Der 45-Jährige wurde am Sonntag mit seinem Mazda in Hartmannsdorf kontrolliert. Der fehlende Führerschein war dabei nur eins der Probleme.

Mehrere Verstöße hat sich ein 45-jähriger Autofahrer am Sonntag in Hartmannsdorf erlaubt. Polizisten hatten den Mann in der Herrenhaider Straße kontrolliert. Dabei stellten sie zunächst fest, dass er keinen Führerschein vorweisen konnte. Wie sich später herausstellte, besitzt der 45-Jährige keinen Führerschein. Zudem stand der Mann...