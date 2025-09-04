Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Eine Richterin spielt die Angeklagte: Spannendes Schauspiel und seltene Einblicke an Chemnitzer Gerichten

Der Sitzungssaal 036 ist der größte Verhandlungssaal am Landgericht Chemnitz.
Der Sitzungssaal 036 ist der größte Verhandlungssaal am Landgericht Chemnitz. Bild: Anja Seidel/Landgericht
Chemnitz
Eine Richterin spielt die Angeklagte: Spannendes Schauspiel und seltene Einblicke an Chemnitzer Gerichten
Redakteur
Von Erik Anke
Das Justizzentrum auf dem Chemnitzer Kaßberg lädt am kommenden Mittwoch zu etlichen spannenden Veranstaltungen ein.

Eine Richterin auf der Anklagebank, das sieht man nicht alle Tage. Am kommenden Mittwoch wird das aber am Chemnitzer Landgericht der Fall sein. Richterin Anika Schypulla schlüpft dann in die Rolle einer Frau, die ihren Ehemann mit acht Pistolenschüssen im Schlaf getötet hat – natürlich nur fiktiv.
