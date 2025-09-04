Eine Richterin spielt die Angeklagte: Spannendes Schauspiel und seltene Einblicke an Chemnitzer Gerichten

Chemnitz
Das Justizzentrum auf dem Chemnitzer Kaßberg lädt am kommenden Mittwoch zu etlichen spannenden Veranstaltungen ein.
Eine Richterin auf der Anklagebank, das sieht man nicht alle Tage. Am kommenden Mittwoch wird das aber am Chemnitzer Landgericht der Fall sein. Richterin Anika Schypulla schlüpft dann in die Rolle einer Frau, die ihren Ehemann mit acht Pistolenschüssen im Schlaf getötet hat – natürlich nur fiktiv.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.