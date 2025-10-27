Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Eine Stadt im Halloween-Fieber: Wo kleine, große und vierbeinige Chemnitzer ihr Grusel-Kostüm finden

Katja Scholz meidet Horrorfilme, verkleidet sich aber liebend gern jedes Jahr mit ihrem Partyland-Team.
Katja Scholz meidet Horrorfilme, verkleidet sich aber liebend gern jedes Jahr mit ihrem Partyland-Team. Bild: Laetitia Feddersen
Katja Scholz meidet Horrorfilme, verkleidet sich aber liebend gern jedes Jahr mit ihrem Partyland-Team.
Katja Scholz meidet Horrorfilme, verkleidet sich aber liebend gern jedes Jahr mit ihrem Partyland-Team. Bild: Laetitia Feddersen
Chemnitz
Eine Stadt im Halloween-Fieber: Wo kleine, große und vierbeinige Chemnitzer ihr Grusel-Kostüm finden
Von Laetitia Feddersen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Horror-Clowns bis Verkleidung für Hunde: In Chemnitz läuft das Gruselfieber auf Hochtouren. Wer noch kein Halloween-Kostüm hat, kann kaufen, leihen oder stöbern – die Auswahl ist groß.

Schon beim Betreten der Sachsen-Allee fällt das Grusel-Spektakel auf: Bewegte Puppen, flackernde Lichter, blutige Deko. Im Partyland, ehemals Party Fiesta, herrscht Hochbetrieb. Filialleiterin Katja Scholz verrät: „Trendkostüme sind dieses Jahr wieder der Horror-Clown und die Krankenschwester.“ Sehr angesagt seien auch Narben, blutige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
10:00 Uhr
3 min.
Halloween in Chemnitz: Gruselführungen, Karaoke im Museum (zum Fürchten) und Party im Club
Von Kinder‑Basteln bis Nachtparty: Halloween‑Momente für alle Generationen in Chemnitz.
Halloween steht vor der Tür. Ob Familienspiele, eine mystische Führung, ein musikalischer Abend oder eine Nachtparty – Chemnitz bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich zu gruseln und zu feiern.
Oleksandra Patlai
18:04 Uhr
1 min.
Hurrikan "Melissa" in Jamaika auf Land getroffen
Hurrikan "Melissa" hat Jamaika erreicht.
Hurrikan "Melissa" hat den Karibikstaat Jamaika erreicht. Als Hurrikan der höchsten Kategorie 5 traf "Melissa" an der Südküste des Inselstaates auf Land, wie das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami...
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
04.10.2025
3 min.
Kostüm-Laden „11ter-11ter“ in Chemnitzer City überraschend geschlossen
Nach 15 Jahren ist Schluss. Der Kostümladen in der Chemnitzer City hat geschlossen.
Theaterschminke, falsche Bärte, Perücken – wer für Fasching, Halloween oder die Mottoparty ein Kostüm oder mehr brauchte, wurde hier bisher fündig. Nun ist der Laden leer – das soll aber nicht so bleiben.
Denise Märkisch
18:00 Uhr
2 min.
BKA und Interpol fahnden nach gestohlenen Louvre-Juwelen
Mit den Sicherheitsvorkehrungen im Pariser Louvre soll es nicht zum Besten bestellt sein (Archivbild).
Louvre-Einbruch sorgt für Wirbel: Trotz Festnahmen bleiben Beute und Komplizen unauffindbar. Hinweise auf Sicherheitslücken im Museum werden immer lauter.
Mehr Artikel