Eine Stadt im Halloween-Fieber: Wo kleine, große und vierbeinige Chemnitzer ihr Grusel-Kostüm finden

Von Horror-Clowns bis Verkleidung für Hunde: In Chemnitz läuft das Gruselfieber auf Hochtouren. Wer noch kein Halloween-Kostüm hat, kann kaufen, leihen oder stöbern – die Auswahl ist groß.

Schon beim Betreten der Sachsen-Allee fällt das Grusel-Spektakel auf: Bewegte Puppen, flackernde Lichter, blutige Deko. Im Partyland, ehemals Party Fiesta, herrscht Hochbetrieb. Filialleiterin Katja Scholz verrät: „Trendkostüme sind dieses Jahr wieder der Horror-Clown und die Krankenschwester.“ Sehr angesagt seien auch Narben, blutige... Schon beim Betreten der Sachsen-Allee fällt das Grusel-Spektakel auf: Bewegte Puppen, flackernde Lichter, blutige Deko. Im Partyland, ehemals Party Fiesta, herrscht Hochbetrieb. Filialleiterin Katja Scholz verrät: „Trendkostüme sind dieses Jahr wieder der Horror-Clown und die Krankenschwester.“ Sehr angesagt seien auch Narben, blutige...