  • Eine Stadt steigt um: Wie in Zukunft in Chemnitz geheizt werden soll

Wie sollen wir heizen? Diese Frage wird gerade in vielen Chemnitzer Kellern diskutiert.
Mit dem Ausstieg aus der Kohle hat Chemnitz schon vor zwei Jahren einen großen Wechsel bei der Fernwärme vollzogen.
Die Fernwärme wird in Chemnitz in den nächsten Jahren verstärkt ausgebaut.
Wie sollen wir heizen? Diese Frage wird gerade in vielen Chemnitzer Kellern diskutiert.
Mit dem Ausstieg aus der Kohle hat Chemnitz schon vor zwei Jahren einen großen Wechsel bei der Fernwärme vollzogen.
Die Fernwärme wird in Chemnitz in den nächsten Jahren verstärkt ausgebaut.
Chemnitz
Eine Stadt steigt um: Wie in Zukunft in Chemnitz geheizt werden soll
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ob in Gasthermen oder bei der Fernwärme: Bei der Wärmeversorgung ist die Stadt von Erdgas abhängig. Doch der fossile Energieträger ist in Deutschland nur bis 2045 erlaubt. Chemnitz hat einen noch ambitionierten Weg eingeschlagen.

Als die Hamburger im Oktober entschieden haben, die CO2-Neutralität in ihrer Stadt um fünf Jahre auf 2040 vorzuziehen, ging ein Aufschrei durch das Land. Neu ist das allerdings nicht. In Chemnitz hatte der Stadtrat bereits 2022 entschieden, bis 2040 klimaneutral zu sein.
