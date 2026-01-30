Eine Stadt steigt um: Wie in Zukunft in Chemnitz geheizt werden soll

Chemnitz
Ob in Gasthermen oder bei der Fernwärme: Bei der Wärmeversorgung ist die Stadt von Erdgas abhängig. Doch der fossile Energieträger ist in Deutschland nur bis 2045 erlaubt. Chemnitz hat einen noch ambitionierten Weg eingeschlagen.
Als die Hamburger im Oktober entschieden haben, die CO2-Neutralität in ihrer Stadt um fünf Jahre auf 2040 vorzuziehen, ging ein Aufschrei durch das Land. Neu ist das allerdings nicht. In Chemnitz hatte der Stadtrat bereits 2022 entschieden, bis 2040 klimaneutral zu sein.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.