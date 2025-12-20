Eine Weihnachtsschatzsuche per App durch Chemnitz

Eine winterliche Schnitzeljagd durch die Chemnitzer Innenstadt verspricht Rätselspaß für 25 Euro. Wir haben die digitale Tour getestet – sie zeigt neue Details der Stadt, könnte aber größer sein.

Eine Schnitzeljagd mitten durch Chemnitz, ganz ohne klassische Stadtführung – stattdessen gesteuert per App. Was nach Großstadtidee klingt, gibt es auch hier: Die digitale „Weihnachtsschatzsuche", buchbar für 25 Euro über die Website des Anbieters, ist für bis zu vier Personen gedacht und kann jederzeit gestartet werden.