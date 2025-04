Einfach die Welt im Kleinen ein bisschen schöner machen: Junge Burgstädter sind preiswürdig

Mit einem Umweltschutzprojekt hat das Burgstädter Gymnasium einen Preis des Sächsischen Umweltministeriums gewonnen. Davon werden vor allem Pflanzaktionen an Schulwegen finanziert.

Blühwiesen anlegen, Bäume pflanzen, Artenvielfalt erhöhen – all das sind Themen, mit denen sich Schüler der 7. Klassen des Burgstädter Gymnasiums derzeit nicht nur in der Unterrichtstheorie befassen. Mit dem Projekt „Auf den Weg gebracht“ sammeln die Mädchen und Jungen seit geraumer Zeit auch praktische Erfahrungen. Bereits in der...