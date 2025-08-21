Einladung nicht nur für Technikfans: Heizhausfest auf dem Chemnitzer Schauplatz Eisenbahn

Vom 22. bis 24. August werden wieder eisenbahnbegeisterte Besucher erwartet.
Es gehört zu den beliebtesten Großveranstaltungen auf dem Gelände des Chemnitzer Schauplatzes Eisenbahn: das traditionelle Heizhausfest. Die diesjährige Auflage – die 32. – beginnt am 22. August und soll Besuchern drei Tage lang Gelegenheit geben, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Eisenbahn zu erleben. Zu sehen sind unter anderem mehr als 50 historische Dampf-, Diesel- und Elektro-Lokomotiven. Die historische Seilablaufanlage kann besichtigt werden. Auf dem Programm stehen darüber hinaus Sonderfahrten, eine Nachtfotoveranstaltung, Führerstandsmitfahrten auf Dampflokomotiven, Bastelangebote für Kinder. Am Freitag und Samstag werden Besucher von 9 bis 18 Uhr erwartet, am Sonntag von 9 bis 17 Uhr. (gp)
Weitere Informationen wie das detaillierte Programm, Hinweise zur Anfahrt und eine Übersicht der Eintrittspreise stehen im Internet. www.sem-chemnitz.de/event/heizhausfest2025