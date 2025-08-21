Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Einladung nicht nur für Technikfans: Heizhausfest auf dem Chemnitzer Schauplatz Eisenbahn

Bild: Christof Heyden
Bild: Christof Heyden
Chemnitz
Einladung nicht nur für Technikfans: Heizhausfest auf dem Chemnitzer Schauplatz Eisenbahn
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vom 22. bis 24. August werden wieder eisenbahnbegeisterte Besucher erwartet.

Chemnitz.

Es gehört zu den beliebtesten Großveranstaltungen auf dem Gelände des Chemnitzer Schauplatzes Eisenbahn: das traditionelle Heizhausfest. Die diesjährige Auflage – die 32. – beginnt am 22. August und soll Besuchern drei Tage lang Gelegenheit geben, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Eisenbahn zu erleben. Zu sehen sind unter anderem mehr als 50 historische Dampf-, Diesel- und Elektro-Lokomotiven. Die historische Seilablaufanlage kann besichtigt werden. Auf dem Programm stehen darüber hinaus Sonderfahrten, eine Nachtfotoveranstaltung, Führerstandsmitfahrten auf Dampflokomotiven, Bastelangebote für Kinder. Am Freitag und Samstag werden Besucher von 9 bis 18 Uhr erwartet, am Sonntag von 9 bis 17 Uhr. (gp) Foto: Christof Heyden/Archiv

Weitere Informationen wie das detaillierte Programm, Hinweise zur Anfahrt und eine Übersicht der Eintrittspreise stehen im Internet. www.sem-chemnitz.de/event/heizhausfest2025

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
19.08.2025
3 min.
Chemnitzer Eisenbahngeschichte: 125 Jahre Bahnbetriebswerk in Hilbersdorf
Johnny Ullmann(l.) und Adrian Bürger gehören zum Gastgeberteam. Die 75er Maschine gehörte in die Region.
Mächtig Dampf wird erneut zum Heizhausfest in Chemnitz-Hilbersdorf aufgemacht. Das Augenmerk der tausenden Gäste soll in diesem Jahr auch der baulich-technischen Szenerie des historischen Schauplatzes gelten.
Christof Heyden
11:53 Uhr
1 min.
Betrunkener Mann versprüht Reizgas in Bus
In Chemnitz hat ein Mann Reizgas in einem Auto versprüht. (Symbolbild)
Ein Reizgas entfaltet vor allem in geschlossenen Räumen schnell Wirkung. In einem Bus in Chemnitz erlitten deshalb zwei Menschen leichte Reizungen.
12:00 Uhr
2 min.
Für gutes Klima in Rodewisch gibt es nun Geld
Bäume entlang der Wernesgrüner Straße wurden angepflanzt - sie werden finanziell gefördert.
In der Landesgartenschau-Stadt wird es schon vor 2029 grüner. Ein unverhoffter Geldsegen macht das möglich.
Cornelia Henze
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
12.08.2025
1 min.
Klassische Musik an ungewöhnlichem Ort: Konzerte im Chemnitzer Schauplatz Eisenbahn
Musikfreunde sind am 15. und 16. August dorthin eingeladen, wohin es sonst üblicherweise eher Technikinteressierte zieht.
Galina Pönitz
Mehr Artikel