Einnahmen aus Bettensteuer in Chemnitz deutlich gestiegen

Übernachtungsgäste müssen in Chemnitz neuerdings eine Beherbergungssteuer bezahlen. Das Geld kommt in der Stadtkasse an.

Die wegen ihres Verwaltungsaufwandes bei Beherbergungsbetrieben umstrittene Steuer spült immer mehr Geld in die Kasse. 2024, im Jahr ihrer Einführung, hatte die Stadt bis September 1,23 Millionen Euro mit der Beherbergungssteuer eingenommen. Im gleichen Zeitraum 2025 sind es 1,64 Millionen Euro – ein Anstieg von etwa 33 Prozent.