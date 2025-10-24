Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz
  • Einnahmen aus Bettensteuer in Chemnitz deutlich gestiegen

Blick von der Drohne auf das Chemnitzer Congress Hotel. Bild: Ulf Dahl
Blick von der Drohne auf das Chemnitzer Congress Hotel. Bild: Ulf Dahl
Chemnitz
Einnahmen aus Bettensteuer in Chemnitz deutlich gestiegen
Redakteur
Von Christian Mathea
Übernachtungsgäste müssen in Chemnitz neuerdings eine Beherbergungssteuer bezahlen. Das Geld kommt in der Stadtkasse an.

Die wegen ihres Verwaltungsaufwandes bei Beherbergungsbetrieben umstrittene Steuer spült immer mehr Geld in die Kasse. 2024, im Jahr ihrer Einführung, hatte die Stadt bis September 1,23 Millionen Euro mit der Beherbergungssteuer eingenommen. Im gleichen Zeitraum 2025 sind es 1,64 Millionen Euro – ein Anstieg von etwa 33 Prozent.
