Eins-Energie-Chef im Interview: Wie geht es weiter mit der Chemnitzer Esse, Herr Warner?

Chemnitz. Der Energieversorger Eins steckt mitten in der Energiewende. Von der Kohle kommend, auf Erdgas umgestellt soll das Unternehmen in 20 Jahren klimaneutral werden. Wie das zu schaffen ist und wie es um die Zukunft der bunten Esse steht – ein Gespräch mit Geschäftsführer Roland Warner.

FP: Sehnen Sie die Zeit der Kohle zurück, wo man aus nur einem Rohstoff Wärme und Strom produzieren konnte?