Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden

Chemnitz
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Aufregung am Sonntag in der City. Kurz nach 16 Uhr wurde in der Galerie Roter Turm Alarm ausgelöst. Nach Schätzungen befanden sich zu diesem Zeitpunkt rund 200 Personen im Gebäude, die meisten von ihnen besuchten wohl das Kino. Die Feuerwehr rückte laut Einsatzleiter mit mehreren Löschzügen, darunter auch die Drehleiter, aus. Aufgrund der...
