Einsatz in Chemnitz: 55 Beamte suchen nach sieben Raub-Verdächtigen

31 Raubüberfälle in einem Monat. Die Chemnitzer Polizei zieht alle Register, um die Täter zu fassen. Ihre Waffen: Super-Recognizer, Videomaterial und unermüdliche Präsenz auf den Straßen.

Wie eine Absperrung parkt der Polizeimannschaftswagen diagonal auf dem Fußweg. Sein Warnblinker blinkt. Zwei Beamte befragen einen Passanten mit Rucksack und übergezogener Kapuze. Der Mann macht die Tasche auf, nimmt die Kapuze ab, gibt Auskunft - und darf schließlich weiter. Gegenüber auf der anderen Seite der Kreuzung der Zieten- mit der...