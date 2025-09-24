Einst Hotel, DDR-Disko dann Abriss: Wo in Burgstädt die neue Rettungswache gebaut werden soll

Eine moderne Rettungswache wird in Frankenberg gebaut. In Burgstädt stehen die Pläne noch am Anfang. Die Suche nach einem geeigneten Standort war kompliziert. Welche Herausforderungen gibt es noch?

Eine neue Rettungswache für 2,5 Millionen Euro lässt der Landkreis Mittelsachsen in Frankenberg bauen. Noch dieses Jahr soll sie eröffnet werden. Das alte Gebäude war nicht mehr zeitgemäß. Ähnlich sieht es im benachbarten Burgstädt aus. Der Malteser Hilfs- und Rettungsdienst betreibt die Rettungswache mit 38 hauptamtlichen Mitarbeitern an... Eine neue Rettungswache für 2,5 Millionen Euro lässt der Landkreis Mittelsachsen in Frankenberg bauen. Noch dieses Jahr soll sie eröffnet werden. Das alte Gebäude war nicht mehr zeitgemäß. Ähnlich sieht es im benachbarten Burgstädt aus. Der Malteser Hilfs- und Rettungsdienst betreibt die Rettungswache mit 38 hauptamtlichen Mitarbeitern an...