  • Einst Hotel, DDR-Disko dann Abriss: Wo in Burgstädt die neue Rettungswache gebaut werden soll

So soll die Rettungswache in Frankenberg aussehen. Pläne gibt es auch für Burgstädt.
So soll die Rettungswache in Frankenberg aussehen. Pläne gibt es auch für Burgstädt. Bild: Ingenieurbüro Nebe
So soll die Rettungswache in Frankenberg aussehen. Pläne gibt es auch für Burgstädt.
So soll die Rettungswache in Frankenberg aussehen. Pläne gibt es auch für Burgstädt. Bild: Ingenieurbüro Nebe
Chemnitz Umland
Einst Hotel, DDR-Disko dann Abriss: Wo in Burgstädt die neue Rettungswache gebaut werden soll
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine moderne Rettungswache wird in Frankenberg gebaut. In Burgstädt stehen die Pläne noch am Anfang. Die Suche nach einem geeigneten Standort war kompliziert. Welche Herausforderungen gibt es noch?

Eine neue Rettungswache für 2,5 Millionen Euro lässt der Landkreis Mittelsachsen in Frankenberg bauen. Noch dieses Jahr soll sie eröffnet werden. Das alte Gebäude war nicht mehr zeitgemäß. Ähnlich sieht es im benachbarten Burgstädt aus. Der Malteser Hilfs- und Rettungsdienst betreibt die Rettungswache mit 38 hauptamtlichen Mitarbeitern an...
