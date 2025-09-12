Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Einst von Angela Merkel geehrt, heute angeklagt: Was ein Prozess in Chemnitz über eine mutmaßliche Hochstaplerin offenbart

Das Landgericht Chemnitz will Anfang Oktober ein Urteil sprechen.
Das Landgericht Chemnitz will Anfang Oktober ein Urteil sprechen. Bild: Thomas Mehlhorn
Chemnitz
Einst von Angela Merkel geehrt, heute angeklagt: Was ein Prozess in Chemnitz über eine mutmaßliche Hochstaplerin offenbart
Redakteur
Von Erik Anke
Weil sie mit einem Netzwerk von Vereinen Fördermittel in großer Höhe abgegriffen haben sollen, sind mehrere Personen am Landgericht angeklagt. Am zweiten Verhandlungstag kamen weitere pikante Details ans Licht.

Als Daniela B. 2004 aus dem Westen ins Erzgebirge zieht, hat sie fast nichts. Die 34-Jährige ist arbeitslos und hat vermutlich schon eine Privatinsolvenz hinter sich. Bekannten erzählt sie, sie habe Leukämie. Doch schon wenig später wird sie mit Preisen überhäuft. 2007 wird sie als Rednerin nach Brüssel eingeladen, um über das Ehrenamt in...
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
4 min.
Über 650.000 Euro mit Subventionsbetrug erschlichen: So kam eine Bande in Chemnitz und dem Erzgebirge an viel Steuergeld
Fördermittel kassieren, ohne eine Leistung dafür zu erbringen, war für eine Bande in Chemnitz und dem Erzgebirge mutmaßlich sehr lukrativ.
Hinter farbenfrohen Versprechungen für sozial schwache Kinder versteckte sich ein Netzwerk aus Betrügern. Über Jahre bereicherte sich offenbar eine Bande an Fördermitteln ohne entsprechende Projekte durchzuführen.
Erik Anke
03.09.2025
3 min.
Gebucht, bezahlt, storniert, kassiert? Hat ein Erzgebirger mehrere Reiseunternehmen um 80.000 Euro betrogen?
Sogar eine Reise nach Mauritius soll der Erzgebirger gebucht und storniert haben.
Ein 55-Jähriger aus dem Erzgebirge steht in Chemnitz erneut vor Gericht. Dem Mann wird gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe.
Thomas Mehlhorn
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:26 Uhr
1 min.
Fußball-Vogtland-Cup: Die Talente von Merkur Oelsnitz fordern Bayern München
 1 Bilder
Gegen Bayern München kämpfen hier die Oelsnitzer Finley Meinel, Noah Simmler, Levi Macal und John Wurzer (dunkle Trikots von links).
Beim Turnier des VFC Plauen für unter Elfjährige haben die jungen Kicker am Samstag zwar lediglich den letzten Rang belegt. Aber nur zwei Niederlagen waren deutlich.
Thomas Gräf
13:23 Uhr
1 min.
EU-Kommission muss sich neuen Misstrauensanträgen stellen
Erst im Juli überstand die Kommission das erste Misstrauensvotum seit mehr als zehn Jahren. (Archivbild)
Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen muss sich Anfang Oktober im Europäischen Parlament der Abstimmung über zwei Misstrauensanträge stellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur...
