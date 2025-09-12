Einst von Angela Merkel geehrt, heute angeklagt: Was ein Prozess in Chemnitz über eine mutmaßliche Hochstaplerin offenbart

Weil sie mit einem Netzwerk von Vereinen Fördermittel in großer Höhe abgegriffen haben sollen, sind mehrere Personen am Landgericht angeklagt. Am zweiten Verhandlungstag kamen weitere pikante Details ans Licht.

Als Daniela B. 2004 aus dem Westen ins Erzgebirge zieht, hat sie fast nichts. Die 34-Jährige ist arbeitslos und hat vermutlich schon eine Privatinsolvenz hinter sich. Bekannten erzählt sie, sie habe Leukämie. Doch schon wenig später wird sie mit Preisen überhäuft. 2007 wird sie als Rednerin nach Brüssel eingeladen, um über das Ehrenamt in...