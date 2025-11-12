Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Eissportzentrum wird zum Märchenwald: Eismärchen kehrt mit „König Drosselbart“ zurück

2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“.
2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“. Bild: Michael Bahlo/dpa
2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“.
2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“. Bild: Michael Bahlo/dpa
Chemnitz
Eissportzentrum wird zum Märchenwald: Eismärchen kehrt mit „König Drosselbart“ zurück
Von Laetitia Feddersen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Anfang Dezember sind mehrere Aufführungen geplant.

In der Vorweihnachtszeit erwartet Familien ein besonderes Highlight: Gemeinsam mit dem Eislauf-Club bringt die Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz das Märchen „König Drosselbart“ aufs Eis des Jutta Müller Eissportzentrums. Die Geschichte wird mit tollen Kostümen, passender Musik und eindrucksvollen Choreografien kindgerecht inszeniert.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
15:38 Uhr
1 min.
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.
Sabine Schott
01.11.2025
2 min.
Chemnitz: Wenn der Tod zum Thema wird
Im November widmet sich die Volkshochschule dem Thema Tod.
Im November lädt die Volkshochschule Chemnitz ein, das Schweigen zu brechen: In einer Reihe zu Tod, Abschied und Trauer wird gemeinsam nach Wegen gesucht, mit Vergänglichkeit umzugehen.
Laetitia Feddersen
15.08.2025
1 min.
Neue Stellplätze für Wohnmobile in Chemnitz
Zehn Stellplätze für Wohnmobile sind am Eisstadion dazugekommen.
In dieser Woche sind zehn Stellplätze am Eissportzentrum dazugekommen. Auch am Pleißenbach gibt es ganzjährige Übernachtungsmöglichkeiten.
Christian Mathea
15:30 Uhr
2 min.
Aktion des Klimabündnisses: Chemnitzer Hausbesitzer öffnen ihre Heizungskeller
Städte und Gemeinde diskutieren derzeit darüber, welche Wärmenetze die Zukunft braucht. Wärmepumpen spielen dabei eine Rolle.
Bundesweit rücken am 15. November Keller in den Fokus, um auf klimafreundliches Heizen aufmerksam zu machen. In Chemnitz geht es um Wärmepumpen und wie der Einsatz funktioniert.
Denise Märkisch
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
Mehr Artikel