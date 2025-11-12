Eissportzentrum wird zum Märchenwald: Eismärchen kehrt mit „König Drosselbart“ zurück

Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Anfang Dezember sind mehrere Aufführungen geplant.

In der Vorweihnachtszeit erwartet Familien ein besonderes Highlight: Gemeinsam mit dem Eislauf-Club bringt die Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz das Märchen „König Drosselbart“ aufs Eis des Jutta Müller Eissportzentrums. Die Geschichte wird mit tollen Kostümen, passender Musik und eindrucksvollen Choreografien kindgerecht inszeniert.