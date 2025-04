Elfjähriger bei Unfall in Burgstädt leicht verletzt

Ein Unfall sorgt für Aufsehen: Ein Kind bleibt fast unverletzt. Doch wie kam es zu dem Crash?

Glück im Unglück hat ein Junge bei einem Unfall am Montagabend in Burgstädt gehabt: Er wurde nur leicht verletzt. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, war der Elfjährige am Montag gegen 20.05 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Göppersdorfer Straße entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Chemnitzer Straße...