Elfjähriges Mädchen in Chemnitz beim Radfahren verunglückt

Im Ortsteil Grüna wurde das Kind von einem Auto erfasst, als es vom Gehweg auf die Straße fuhr.

Ein Familienausflug mit dem Fahrrad endete in Chemnitzer Westen für ein elfjähriges Mädchen im Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind am Samstagmittag gegen 12 Uhr im Ortsteil Grüna auf einem Gehweg entlang der Chemnitzer Straße unterwegs. Nahe der Tankstelle an der Kreuzung Hohensteiner Straße fuhr es den Angaben zufolge über...