Emilia und Emil – oder doch ganz anders? Die beliebtesten und außergewöhnlichsten Babynamen in Chemnitz

Schon wieder ein Jahr vorbei: Heißt, es ist Zeit für Statistiken. Und bei einer der schönsten geht es um die Kinder, die 2025 in Chemnitz geboren wurden. „Freie Presse“ hat beim Standesamt nachgefragt und in den Babygalerien gestöbert.

Es ist keine neue Entwicklung, dass die Anzahl der Geburten in Deutschland und insbesondere in Sachsen immer weiter zurückgeht. Im Schnitt bekommen Frauen im Freistaat 1,22 Kinder (Quelle: Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage im Landtag; die auf Zahlen von 2024 beruhen). Nur in Berlin wurden in den Bundesländern im Schnitt noch weniger...