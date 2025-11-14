Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Ende im Chemnitzer Totschlags-Prozess: Eine tote Frau und ein Urteil, das dem Täter eine Chance geben soll

Der Prozess vor dem Landgericht Chemnitz zog sich über mehrere Verhandlungstage. Gleich zu Beginn gestand der 48-Jährige. Nun fiel das Urteil.
Der Prozess vor dem Landgericht Chemnitz zog sich über mehrere Verhandlungstage. Gleich zu Beginn gestand der 48-Jährige. Nun fiel das Urteil. Bild: Denise Märkisch
Ein Abrisshaus als Zufluchts- und Tatort.
Ein Abrisshaus als Zufluchts- und Tatort. Bild: Harry Haertel/Archiv
Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge? Trotz eingeschränkter Steuerungsfähigkeit hätte er sich der Situation entziehen können, so die Ansicht des Gerichts.
Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge? Trotz eingeschränkter Steuerungsfähigkeit hätte er sich der Situation entziehen können, so die Ansicht des Gerichts. Bild: Denise Märkisch
Der Prozess vor dem Landgericht Chemnitz zog sich über mehrere Verhandlungstage. Gleich zu Beginn gestand der 48-Jährige. Nun fiel das Urteil.
Der Prozess vor dem Landgericht Chemnitz zog sich über mehrere Verhandlungstage. Gleich zu Beginn gestand der 48-Jährige. Nun fiel das Urteil. Bild: Denise Märkisch
Ein Abrisshaus als Zufluchts- und Tatort.
Ein Abrisshaus als Zufluchts- und Tatort. Bild: Harry Haertel/Archiv
Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge? Trotz eingeschränkter Steuerungsfähigkeit hätte er sich der Situation entziehen können, so die Ansicht des Gerichts.
Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge? Trotz eingeschränkter Steuerungsfähigkeit hätte er sich der Situation entziehen können, so die Ansicht des Gerichts. Bild: Denise Märkisch
Chemnitz
Ende im Chemnitzer Totschlags-Prozess: Eine tote Frau und ein Urteil, das dem Täter eine Chance geben soll
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Anfang Oktober musste sich vor dem Landgericht ein 48-Jähriger verantworten. Mit einem Ziegelstein hatte der Obdachlose seiner Partnerin ins Gesicht geschlagen. Eine halbe Stunde später war sie tot.

Es war ein Donnerstag, vielleicht auch schon Freitag Ende März. Irgendwann zwischen den beiden Tagen starb in einem Abrisshaus an der Annaberger Straße in Chemnitz eine Frau. Hätte der Täter, ihr Saufkumpane und Partner, nicht selbst die Tat gegenüber einer Ärztin und später auch der Polizei gestanden, ihr Tod wäre vermutlich bis heute...
