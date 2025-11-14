Ende im Chemnitzer Totschlags-Prozess: Eine tote Frau und ein Urteil, das dem Täter eine Chance geben soll

Seit Anfang Oktober musste sich vor dem Landgericht ein 48-Jähriger verantworten. Mit einem Ziegelstein hatte der Obdachlose seiner Partnerin ins Gesicht geschlagen. Eine halbe Stunde später war sie tot.

Es war ein Donnerstag, vielleicht auch schon Freitag Ende März. Irgendwann zwischen den beiden Tagen starb in einem Abrisshaus an der Annaberger Straße in Chemnitz eine Frau. Hätte der Täter, ihr Saufkumpane und Partner, nicht selbst die Tat gegenüber einer Ärztin und später auch der Polizei gestanden, ihr Tod wäre vermutlich bis heute... Es war ein Donnerstag, vielleicht auch schon Freitag Ende März. Irgendwann zwischen den beiden Tagen starb in einem Abrisshaus an der Annaberger Straße in Chemnitz eine Frau. Hätte der Täter, ihr Saufkumpane und Partner, nicht selbst die Tat gegenüber einer Ärztin und später auch der Polizei gestanden, ihr Tod wäre vermutlich bis heute...