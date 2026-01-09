MENÜ
  • Endlich wieder Schnee in Chemnitz – Kann man Langlaufski ausleihen?

Die Loipe zwischen Einsiedel und Altchemnitz lässt Chemnitzer die alten Ski aus dem Keller kramen.
Die Loipe zwischen Einsiedel und Altchemnitz lässt Chemnitzer die alten Ski aus dem Keller kramen. Bild: F. Eigner
Chemnitz
Endlich wieder Schnee in Chemnitz – Kann man Langlaufski ausleihen?
Von Jana Peters
Seit Jahren gab es im Chemnitzer Stadtgebiet keine Loipe mehr. Die aktuell guten Bedingungen überraschen alle, die keine Ausrüstung (mehr) haben. Kann man die Latten leihen?

Die Loipe vor der Haustür, das gab es seit der Coronapandemie nicht mehr: Die Langlaufstrecke, die der Einsiedler Skiverein zwischen Altchemnitz, Berbisdorf und Einsiedel angelegt hat, wird von vielen Menschen genutzt. Manche werden sogar in Jeans gesehen. Vielleicht haben sie einfach nur die alten Ski aus dem Keller geholt und wollten einfach...
