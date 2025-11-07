Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Endlich Wochenende in Chemnitz: Warten auf den Weihnachtsbaum, Stricken oder Feiern?

LaFee kommt am Wochenende nach Chemnitz. Davor kann in Limbach-Oberfrohna gestrickt werden.
LaFee kommt am Wochenende nach Chemnitz. Davor kann in Limbach-Oberfrohna gestrickt werden.
Chemnitz
Endlich Wochenende in Chemnitz: Warten auf den Weihnachtsbaum, Stricken oder Feiern?
Von Elisa Leimert
Kaum etwas hilft besser gegen den grauen Herbst als bunte Veranstaltungen. Neben dem Großen Preis von Sachsen gibt es am Wochenende unter anderem queere Partys, die Kinder-Uni und LaFee zu erleben.

Das Großevent des Wochenendes ist der Große Preis von Sachsen in der Messe Chemnitz. Es geht ums Pferd, den Reitsport und eine große Show. Daneben finden noch viele andere Veranstaltungen statt. Unsere Tipps:
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
09:00 Uhr
3 min.
Poetry Slam, Rock, Kunst: Das ist am Wochenende in Chemnitz los
Liebhaber edlen Designs werden beim Werkkunstmarkt in Klaffenbach fündig. Partyvolk kommt im AJZ oder Weltecho auf seine Kosten. Das Highlight aber ist eine ganz besondere Meisterschaft.
Freitag ist Halloween. Aber auch abseits von Kürbis und Grusel ist von Donnerstag bis Sonntag einiges los. Vor allem trifft sich die deutschsprachige Elite der Bühnendichter in Chemnitz.
Oleksandra Patlai
11:34 Uhr
3 min.
US-Demokraten wollen Aussage von Ex-Prinz Andrew zu Epstein
Der ehemalige Prinz Andrew steht auch nach dem Entzug aller Titel und Ehren unter Druck. (Archivbild)
Mehrere US-Demokraten fordern Andrew dazu auf, sein Wissen über Jeffrey Epstein zu teilen. Ob dieser sich dem Druck beugt, ist fraglich. Auch der britische Premier äußert sich.
13:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohna: Stadtrat beschließt höhere Eintrittspreise für Kultur und Freizeit
Unter anderem der Besuch des Esche-Museums wird zukünftig teurer.
Der Museums- und Tierparkbesuch sowie die Nutzung der Stadtbibliothek werden teurer. In einigen Fällen jedoch nicht so hoch wie ursprünglich geplant.
Julia Grunwald
11:38 Uhr
2 min.
Ex-Unterstützer der rechtsextremen Szene darf Jurist werden
Ein Mann mit Vergangenheit in der rechten Szene darf nun doch als Rechtsreferendar in Sachsen starten. (Symbolbild)
Ein Mann mit Vergangenheit in der rechten Szene darf nun doch als Rechtsreferendar in Sachsen starten. Was das OVG dazu bewogen hat und warum der Beschluss endgültig ist.
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
Mehr Artikel