Endlich Wochenende in Chemnitz: Warten auf den Weihnachtsbaum, Stricken oder Feiern?

Chemnitz
Kaum etwas hilft besser gegen den grauen Herbst als bunte Veranstaltungen. Neben dem Großen Preis von Sachsen gibt es am Wochenende unter anderem queere Partys, die Kinder-Uni und LaFee zu erleben.
Das Großevent des Wochenendes ist der Große Preis von Sachsen in der Messe Chemnitz. Es geht ums Pferd, den Reitsport und eine große Show. Daneben finden noch viele andere Veranstaltungen statt. Unsere Tipps:
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.