Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Engpässe in Schwimmbädern: Wie Burgstädt dem Personalmangel begegnet

Tobias Beckmann aus Chemnitz hat in dieser Woche seine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe im Naturbad Hartmannsdorf und im Sportzentrum in Burgstädt begonnen.
Tobias Beckmann aus Chemnitz hat in dieser Woche seine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe im Naturbad Hartmannsdorf und im Sportzentrum in Burgstädt begonnen. Bild: Andreas Seidel
Tobias Beckmann aus Chemnitz hat in dieser Woche seine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe im Naturbad Hartmannsdorf und im Sportzentrum in Burgstädt begonnen.
Tobias Beckmann aus Chemnitz hat in dieser Woche seine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe im Naturbad Hartmannsdorf und im Sportzentrum in Burgstädt begonnen. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Engpässe in Schwimmbädern: Wie Burgstädt dem Personalmangel begegnet
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tobias Beckmann startet seine Ausbildung im Sportzentrum am Taurastein in Burgstädt und im Naturbad Hartmannsdorf. Sein Ziel? Kindern die Angst vor dem Wasser nehmen.

Eine Schlagzeile vor wenigen Tagen: Ein 26-Jähriger ertrinkt in einem Badesee in Pirna-Copitz. In diesem Jahr sind laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bereits acht Menschen in Sachsen bei Badeunfällen ums Leben gekommen. Tobias Beckmann kennt diese Nachrichten. „Das berührt mich sehr“, sagt der 16-Jährige. Er selbst habe...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
03.08.2025
4 min.
Westsachsen: Wird die Badesaison noch gerettet?
Am ersten August-Wochenende war der Badestrand am Stausee Oberwald weitgehend verwaist. Hier wagt sich ein einzelner Mann in die Fluten, die mit knapp 21 Grad wärmer waren als die Luft.
Nach dem verpatzten Juli hofft man in den Freibädern der Region auf die Rückkehr des Sommers. Die nackten Zahlen sind in vielen Bädern bisher gar nicht so schlimm, wie man angesichts des vielen Regens erwarten könnte.
Bernd Appel
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
08:46 Uhr
2 min.
Penny köpft die Ananas: Das ist der Grund
Künftig kopflos: Die Ananas-Früchte bei Penny. Doch die entfernte Blattkrone kommt nicht einfach in den Müll. Foto: Penny Markt GmbH
In den mehr als 2000 Penny-Filialen in Deutschland sehen die Ananas-Früchte künftig anders aus. Die Blattkrone kommt weg. Warum?
Patrick Hyslop
08:46 Uhr
2 min.
Sohn: Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi schwer krank
Aung San Suu Kyi war einst das Idol einer ganzen Generation. (Archivbild)
Seit einem Militärputsch 2021 sitzt Aung San Suu Kyi in Myanmar in Haft. Wo genau? Das wisse niemand, sagt ihr Sohn. Er spricht von einer schweren Herzerkrankung der früheren Freiheitsikone.
04.07.2025
5 min.
„Paul ist ein cooler Typ“: Wie ein Dachdeckermeister als DJ, Model und Chef rund um Chemnitz seine Fans hat
Die beiden Dachdeckermeister Paul und Mario Heil (von links) auf dem Dach einer Scheune in Taura.
Paul Heil war Deutschlands bester Dachdeckerlehrling und bei der WM erfolgreich. Heute führt er den 175-jährigen Familienbetrieb mit seinem Cousin in siebter Generation. Was ist das Erfolgsrezept?
Bettina Junge
Mehr Artikel