Engpässe in Schwimmbädern: Wie Burgstädt dem Personalmangel begegnet

Chemnitz Umland
Tobias Beckmann startet seine Ausbildung im Sportzentrum am Taurastein in Burgstädt und im Naturbad Hartmannsdorf. Sein Ziel? Kindern die Angst vor dem Wasser nehmen.
Eine Schlagzeile vor wenigen Tagen: Ein 26-Jähriger ertrinkt in einem Badesee in Pirna-Copitz. In diesem Jahr sind laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bereits acht Menschen in Sachsen bei Badeunfällen ums Leben gekommen. Tobias Beckmann kennt diese Nachrichten. „Das berührt mich sehr“, sagt der 16-Jährige. Er selbst habe...
