Entscheidung über Chemnitzer Schauspielhaus verzögert sich

Chemnitz
Die Stadtratsgremien sollten bereits im August über einen Vorschlag des Rathauses beraten. Dann fielen die Sitzungen aus – und nun hält das Rathaus den Vorschlag erstmal zurück.
Die Entscheidung über die Zukunft des Schauspielhauses verzögert sich. Ursprünglich hätten drei Ausschüsse und abschließend der Stadtrat im August über das Thema beraten sollen. Wegen der Aufsplittung der AfD-Fraktion und daraus resultierender Neuwahlen der Gremien wurden jedoch alle Sitzungen abgesagt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.