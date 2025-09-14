Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Entscheidung über Chemnitzer Schauspielhaus verzögert sich

Schauspielhaus sanieren oder am Ausweichstandort im Spinnbau (rechts) bleiben?
Schauspielhaus sanieren oder am Ausweichstandort im Spinnbau (rechts) bleiben? Bild: Toni Söll/Archiv
Schauspielhaus sanieren oder am Ausweichstandort im Spinnbau (rechts) bleiben?
Schauspielhaus sanieren oder am Ausweichstandort im Spinnbau (rechts) bleiben? Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
Entscheidung über Chemnitzer Schauspielhaus verzögert sich
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadtratsgremien sollten bereits im August über einen Vorschlag des Rathauses beraten. Dann fielen die Sitzungen aus – und nun hält das Rathaus den Vorschlag erstmal zurück.

Die Entscheidung über die Zukunft des Schauspielhauses verzögert sich. Ursprünglich hätten drei Ausschüsse und abschließend der Stadtrat im August über das Thema beraten sollen. Wegen der Aufsplittung der AfD-Fraktion und daraus resultierender Neuwahlen der Gremien wurden jedoch alle Sitzungen abgesagt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:23 Uhr
1 min.
EU-Kommission muss sich neuen Misstrauensanträgen stellen
Erst im Juli überstand die Kommission das erste Misstrauensvotum seit mehr als zehn Jahren. (Archivbild)
Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen muss sich Anfang Oktober im Europäischen Parlament der Abstimmung über zwei Misstrauensanträge stellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur...
16.07.2025
3 min.
Vorzugsvariante Spinnbau: Architektenbund kritisiert Chemnitzer Vorschlag gegen Schauspielhaus
Welcher Ort soll es sein? Die Stadt hat zwei Varianten für die Zukunft des Schauspiels vorgelegt.
Auf welcher Bühne soll künftig in Chemnitz Theater gespielt werden? Die Stadt und der oberste Theaterchef haben eine klare Präferenz. Der Landesverband des Bundes Deutscher Architekten kritisiert das. Mehr noch: Er unterstellt eine einseitige Beurteilung.
Susanne Kiwitter
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
08.09.2025
4 min.
Spielzeiteröffnung am Chemnitzer Theater: Was Besucher von den Plänen fürs Schauspiel halten
Auftaktfest der Theater Chemnitz in der derzeitigen Spielstätte im Spinnbau. Der könnte nach Plänen des Rathauses zum dauerhaften Domizil werden.
Das Rathaus schlägt vor, das alte Schauspielhaus aufzugeben und stattdessen die derzeitige Spielstätte im Spinnbau mit einem Neubau zu ergänzen. Beim Familienfest zur Spielzeiteröffnung hat sich „Freie Presse“ umgehört.
Benjamin Lummer
13:26 Uhr
1 min.
Fußball-Vogtland-Cup: Die Talente von Merkur Oelsnitz fordern Bayern München
 1 Bilder
Gegen Bayern München kämpfen hier die Oelsnitzer Finley Meinel, Noah Simmler, Levi Macal und John Wurzer (dunkle Trikots von links).
Beim Turnier des VFC Plauen für unter Elfjährige haben die jungen Kicker am Samstag zwar lediglich den letzten Rang belegt. Aber nur zwei Niederlagen waren deutlich.
Thomas Gräf
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
Mehr Artikel