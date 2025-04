Entscheidung über Sparpaket in Chemnitz: Wo sich Einschnitte für die Bürger abzeichnen – und wo es wohl doch noch eine Rettung gibt

Am Mittwoch berät der Stadtrat über die millionenschweren Spar-Vorschläge des Rathauses. Die Fraktionen im Stadtrat diskutieren noch immer, was sie mittragen werden und was nicht. Das ist der Stand kurz vor der Sitzung.

Welche Einschnitte die Räte wohl mittragen werden: Die Einsparungen im Nahverkehr werden wohl kommen. Außer die Grünen hat sich bislang keine Fraktion explizit gegen die Pläne ausgesprochen, in den frühen Morgen- und späten Abendstunden sowie ausgewählten Zeiten am Wochenende weniger Busse und Bahnen fahren zu lassen. Diese Maßnahme ist... Welche Einschnitte die Räte wohl mittragen werden: Die Einsparungen im Nahverkehr werden wohl kommen. Außer die Grünen hat sich bislang keine Fraktion explizit gegen die Pläne ausgesprochen, in den frühen Morgen- und späten Abendstunden sowie ausgewählten Zeiten am Wochenende weniger Busse und Bahnen fahren zu lassen. Diese Maßnahme ist...