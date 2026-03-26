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In einer Baustelle in Gablenz wurde ein verdächtiger Gegenstand entdeckt.
In einer Baustelle in Gablenz wurde ein verdächtiger Gegenstand entdeckt. Foto: Jan Haertel/ChemPic
In einer Baustelle in Gablenz wurde ein verdächtiger Gegenstand entdeckt.
In einer Baustelle in Gablenz wurde ein verdächtiger Gegenstand entdeckt. Foto: Jan Haertel/ChemPic
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Chemnitz
Entwarnung in Chemnitz: Die mutmaßliche Bombe ist doch keine
Redakteur
Von Erik Anke
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In Gablenz entdeckten Bauarbeiter einen verdächtigen Gegenstand. Kampfmittelbeseitiger überprüften ihn und gaben Entwarnung.

Die Kampfmittelbeseitiger geben Entwarnung: Der bei Tiefbauarbeiten im Chemnitzer Stadtteil Gablenz gefundene bombenähnliche Gegenstand stellt sich als harmlos heraus. Es handle sich um ein Verbindungsstück eines alten Erdkabels. Am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr war in einer Baustelle an der Kreuzung Charlottenstraße/Reineckerstraße...
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Erschienen am: 26.03.2026 | 13:35 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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