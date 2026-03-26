Entwarnung in Chemnitz: Die mutmaßliche Bombe ist doch keine

In Gablenz entdeckten Bauarbeiter einen verdächtigen Gegenstand. Kampfmittelbeseitiger überprüften ihn und gaben Entwarnung.

Die Kampfmittelbeseitiger geben Entwarnung: Der bei Tiefbauarbeiten im Chemnitzer Stadtteil Gablenz gefundene bombenähnliche Gegenstand stellt sich als harmlos heraus. Es handle sich um ein Verbindungsstück eines alten Erdkabels. Am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr war in einer Baustelle an der Kreuzung Charlottenstraße/Reineckerstraße...