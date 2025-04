Envia M verkauft Anteile an Chemnitzer Energieversorger

Zu wenig Einfluss, andere Alternativen, so begründet die Mitteldeutsche Energie AG ihre Entscheidung. Die Anteile übernimmt eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Eins.

Die Envia Mitteldeutsche Energie AG (Envia M) zieht sich aus dem Gesellschafterkreis des Chemnitzer Energieversorgers Eins zurück. Envia M hielt an Eins eine Beteiligung in Höhe von 9,1 Prozent. Die Anteile werden an eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Eins, die Eins-Energie-Beteiligungsverwaltung GmbH, veräußert.