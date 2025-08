Er belästigte mehrere Frauen und Mädchen: Mann in Chemnitzer Innenstadt überwältigt

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nun werden die Opfer und Zeugen des Geschehens gesucht.

Erst durch den Einsatz von Reizgas konnte in Chemnitz ein Mann gestoppt werden, der in der Innenstadt mehrere Frauen sexuell belästigt hat. Der 35-Jährige soll sich laut Polizei am frühen Freitagnachmittag am Düsseldorfer Platz zwei Teenagerinnen genähert und diese belästigt haben. Die Mädchen wandten sich Hilfe suchend an zwei Frauen, die...