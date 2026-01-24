Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus in Wolkenburg

Der Oberbürgermeister von Limbach-Oberfrohna lädt zu einer Kranzniederlegung im Rahmen einer Gedenkveranstaltung ein. Dabei wird besonders den Opfern des Konzentrationslagers Flossenbürg erinnert.

Oberbürgermeister Gerd Härtig (Freie Wähler) lädt zur Kranzniederlegung am Gedenkstein für die Opfer des KZ Flossenbürg ein. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 27. Januar, um 16 Uhr an der Herrnsdorfer Straße in Wolkenburg statt. Bürgerinnen und Bürger sind zur Teilnahme eingeladen.