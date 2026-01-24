MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus in Wolkenburg

Gedenksteine für Opfer des Nationalsozialismus.
Gedenksteine für Opfer des Nationalsozialismus. Bild: Mario Hösel/Archiv
Gedenksteine für Opfer des Nationalsozialismus.
Gedenksteine für Opfer des Nationalsozialismus. Bild: Mario Hösel/Archiv
Chemnitz Umland
Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus in Wolkenburg
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Oberbürgermeister von Limbach-Oberfrohna lädt zu einer Kranzniederlegung im Rahmen einer Gedenkveranstaltung ein. Dabei wird besonders den Opfern des Konzentrationslagers Flossenbürg erinnert.

Oberbürgermeister Gerd Härtig (Freie Wähler) lädt zur Kranzniederlegung am Gedenkstein für die Opfer des KZ Flossenbürg ein. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 27. Januar, um 16 Uhr an der Herrnsdorfer Straße in Wolkenburg statt. Bürgerinnen und Bürger sind zur Teilnahme eingeladen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.01.2026
4 min.
„Die Deutschen sind verrückt“: Britischer Rennfahrer berichtet über seinen Start beim Ice King Battle in Schöneck
Brad Eldershaw aus England war beim RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in der Skiwelt Schöneck mit seiner Drift-Limousine am Start.
International besetzt war das RD48 Ice King Battle in Schöneck. Rund 10.000 Besucher verfolgten das verrückte Autorennen am Skihang. Fahrer Brad Eldershaw aus England erzählt, wie er seine Teilnahme erlebt hat.
Christian Schubert
22.01.2026
1 min.
Plauen erinnert an Opfer des Nationalsozialismus
Auf dem Hauptfriedhof wird der Opfer des Nazi-Regimes gedacht.
Der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaustes wird erneut begangen. In Plauen wird eine Veranstaltung organisiert. Was geplant ist.
Farhard Salmanian
25.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 25.01.2026
 6 Bilder
Schnee und Eis ist am späten Abend auf dem Wasser der Elbe in Hamburg zu sehen.
17:43 Uhr
1 min.
Vogtland: Unfall mit Todesfolge nahe der B 92
Ein Unfall mit Todesfolge hat sich am Samstagnachmittag im Vogtland ereignet.
Ein Volvo-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 311 zwischen Weischlitz und Oelsnitz tödlich verunglückt.
Sabine Schott
12:15 Uhr
1 min.
Zeichen gegen Rechtsextremismus in Penig und Rochlitz: Gedenken an Holocaust-Opfer
Auch am Mahnmal an der Seminarstraße in Rochlitz wird der Opfer des NS-Terrors gedacht.
Am Holocaust-Gedenktag wird bundesweit der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Auch in Penig und Rochlitz finden Kranzniederlegungen statt.
Alexander Christoph
25.01.2026
2 min.
Trump lobt britische Soldaten als "großartigste Kämpfer"
Trump lobt das britische Militär - nach heftiger Kritik an seinen früheren Äußerungen. (Archivbild)
Donald Trumps abfällige Äußerungen über Nato-Soldaten in Afghanistan lösten vor allem in Großbritannien Empörung aus. Nun rudert der US-Präsident zurück.
Mehr Artikel