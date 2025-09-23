Erinnerungen gesucht: Zur aktuellen Spielzeugausstellung können Chemnitzer Fotos und Geschichten einsenden

Der Spielzeuggestalterin Renate Müller ist derzeit eine Werkschau im Wasserschloß Klaffenbach gewidmet. Was verbinden die Bürger mit den Rupfentieren und Spielgeräten der Sonnebergerin?

Chemnitz. Anlässlich der Werkschau der Spielzeuggestalterin Renate Müller, die bis zum 19. Oktober im Wasserschloß Klaffenbach zu sehen ist, lädt die Veranstaltungsgesellschaft C3 Chemnitzerinnen und Chemnitz dazu ein, Fotos und Geschichten einzusenden, die die Verbindung der Menschen zu Müllers Spielzeug dokumentieren. Die weltweit geschätzten Spieltiere und -geräte begleiteten über Jahrzehnte Kinder beim Aufwachsen und spielerischen Lernen.

Aus diesem Grund ruft das Wasserschloß Klaffenbach interessierte Bürger dazu auf, eigene Fotoaufnahmen vergangener Tage von Müllers Rupfentieren oder Spielgeräten einzusenden. Als Dankeschön erhalten zehn zufällig gezogene Einreicher ein von Müller handsigniertes Plakat sowie zwei Freikarten für die aktuelle Ausstellung. Der Teilnahmeschluss ist am 2. Oktober 2025.

Die Fotos können per E-Mail an [email protected] mit dem Hinweis auf den Fotografen und eventuell verbundene Erinnerungsgeschichten gesendet werden. Mit der E-Mail erklärt sich der Absender einverstanden, dass das Foto in den Sozialen Medien des Wasserschlosses Klaffenbach veröffentlicht wird. Eine weitere Möglichkeit ist das direkte Teilen des Fotos mit der Facebook- oder Instagram-Seite des Wasserschlosses Klaffenbach unter Verlinkung des Profils und dem Zusatz #wasserschlossklaffenbach. (gp)