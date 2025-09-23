Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Erinnerungen gesucht: Zur aktuellen Spielzeugausstellung können Chemnitzer Fotos und Geschichten einsenden

Stofftiere von Renate Müller in der Ausstellung im Wasserschloss Klaffenbach.
Stofftiere von Renate Müller in der Ausstellung im Wasserschloss Klaffenbach. Bild: Matthias Zwarg
Stofftiere von Renate Müller in der Ausstellung im Wasserschloss Klaffenbach.
Stofftiere von Renate Müller in der Ausstellung im Wasserschloss Klaffenbach. Bild: Matthias Zwarg
Chemnitz
Erinnerungen gesucht: Zur aktuellen Spielzeugausstellung können Chemnitzer Fotos und Geschichten einsenden
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Spielzeuggestalterin Renate Müller ist derzeit eine Werkschau im Wasserschloß Klaffenbach gewidmet. Was verbinden die Bürger mit den Rupfentieren und Spielgeräten der Sonnebergerin?

Chemnitz.

Anlässlich der Werkschau der Spielzeuggestalterin Renate Müller, die bis zum 19. Oktober im Wasserschloß Klaffenbach zu sehen ist, lädt die Veranstaltungsgesellschaft C3 Chemnitzerinnen und Chemnitz dazu ein, Fotos und Geschichten einzusenden, die die Verbindung der Menschen zu Müllers Spielzeug dokumentieren. Die weltweit geschätzten Spieltiere und -geräte begleiteten über Jahrzehnte Kinder beim Aufwachsen und spielerischen Lernen.

Aus diesem Grund ruft das Wasserschloß Klaffenbach interessierte Bürger dazu auf, eigene Fotoaufnahmen vergangener Tage von Müllers Rupfentieren oder Spielgeräten einzusenden. Als Dankeschön erhalten zehn zufällig gezogene Einreicher ein von Müller handsigniertes Plakat sowie zwei Freikarten für die aktuelle Ausstellung. Der Teilnahmeschluss ist am 2. Oktober 2025.

Die Fotos können per E-Mail an [email protected] mit dem Hinweis auf den Fotografen und eventuell verbundene Erinnerungsgeschichten gesendet werden. Mit der E-Mail erklärt sich der Absender einverstanden, dass das Foto in den Sozialen Medien des Wasserschlosses Klaffenbach veröffentlicht wird. Eine weitere Möglichkeit ist das direkte Teilen des Fotos mit der Facebook- oder Instagram-Seite des Wasserschlosses Klaffenbach unter Verlinkung des Profils und dem Zusatz #wasserschlossklaffenbach. (gp)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
5 min.
Streit um erste Wurstbude: Vier Fäuste für die Bratwurst
Die Amateurboxer Daniel Bertz (r) gewinnt für Thüringen gegen Hasan Arli für Nürnberg bei dem Show-Boxkampf.
Boxhandschuhe statt Grillzange: Im Deutschen Bratwurstmuseum liefern sich Thüringen und Franken einen Showdown im Streit um den ältesten Bratwurststand. Auch andernorts gibt es einen Wurst-Konflikt.
Stefan Hantzschmann, dpa
01.09.2025
4 min.
Ausstellung zu DDR-Design-Ikone im Wasserschloß Klaffenbach: Das Nilpferd im Wartezimmer
Eine Ausstellung im Wasserschloß Klaffenbach würdigt derzeit die Arbeit der weltweit bekannten Sonneberger Spielzeuggestalterin Renate Müller.
Eine Ausstellung im Wasserschloß Klaffenbach würdigt die Sonneberger Spielzeuggestalterin Renate Müller, deren international hochgeschätzte Rupfentiere einst in kaum einem Kindergarten fehlten.
Matthias Zwarg
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
26.08.2025
2 min.
Design und Handwerk: Ausstellung in Chemnitz würdigt die Spielzeuggestalterin Renate Müller
Im Wasserschloß Klaffenbach lässt sich die Entstehungsgeschichte der Figuren nachvollziehen, die die Sonnebergerin geschaffen hat.
Galina Pönitz
Mehr Artikel