Erneut Einbruch in Chemnitzer Jugendclub

Bereits im Dezember stiegen nachts Einbrecher in das „Haus Liddy“ in Chemnitz-Gablenz. Nun meldet die Polizei wieder einen Vorfall, der über Pfingsten passiert ist.

11.000 Euro Schaden haben Einbrecher an einer Immobilie an der Liddy-Ebersberger-Straße in Gablenz angerichtet. Und erneut ist ein Jugendclub betroffen. Laut Polizei passierte der Einbruch zwischen Samstag, 21 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr. Die Täter durchsuchten ein Büro, öffneten einen Tresor und entwendeten Bargeld, Kamera und Musikbox. Der...