  • Erneut Raub in Chemnitz: Täter bedrohen Opfer mit Messer

Chemnitz
Erneut Raub in Chemnitz: Täter bedrohen Opfer mit Messer
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Die Serie von Raubüberfällen in Chemnitz reißt nicht ab. Diesmal war ein Jugendlicher in Hilbersdorf das Ziel eines Übergriffs.

Seit Wochen häufen sich Raubüberfälle in Chemnitz. Bisher besonders betroffen: die Stadtteile Gablenz und das Zentrum. Der jüngste Fall trug sich laut Polizeibericht in Hilbersdorf am Montagabend zu. Kurz nach 20 Uhr wurde dort auf der Frankenberger Straße ein 15-Jähriger überfallen. Er sei an der Bushaltestelle „Margarethenstraße“ von...
