Erneute Störungen beim RE 6: Weniger Plätze und Zusatzbusse

Auf der Linie Chemnitz-Leipzig kommt es wieder Mal zu Einschränkungen.

Fahrgäste müssen sich wieder einmal auf Einschränkungen auf der Bahnlinie Chemnitz-Leipzig einstellen. Nach Angaben des Betreibers, der Mitteldeutschen Regiobahn, stehen am heutigen Montag (26. Mai) und morgigen Dienstag in einzelnen Zügen weniger Plätze zur Verfügung als gewöhnlich. Grund dafür sind demnach technische Störungen in den...