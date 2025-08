Ersatz für marodes Bauwerk: An dieser Stelle entsteht in Chemnitz eine neue Brücke

Die derzeitige Überführung musste wegen gravierender Mängel gesperrt werden. Abriss und Neubau beginnen in wenigen Tagen. Bis das neue Bauwerk genutzt werden kann, dauert es aber noch eine Weile.

Für Fußgänger und Radfahrer war es der schnelle Weg zum Stadtpark: In Altchemnitz am Ende der Rößlerstraße führt eine Brücke über die Chemnitz. Die Überführung, erbaut 1964, musste im Januar allerdings kurzfristig gesperrt werden. Bei einer Routine-Untersuchung stellten Experten der Stadtverwaltung Schäden an Tragwerk und...