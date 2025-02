Erste Chemnitzer Schulsportplätze bald für alle offen

Auf Beschluss des Stadtrates sollen testweise zunächst einige ausgewählte Anlagen an Wochenenden geöffnet werden. In anderen Städten ist das längst üblich. Doch das Rathaus fürchtet Probleme und zusätzliche Kosten.

In Chemnitz sollen schon in wenigen Monaten erste Sportplätze an Schulen übers Wochenende jedermann offenstehen. Das hat der Chemnitzer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Testphase soll von Mai bis Oktober laufen, an bis zu fünf noch zu bestimmenden Orten.