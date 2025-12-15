MENÜ
  • Erste Festnahme nach Raubserie in Chemnitz: Intensivtäter in Haft

Nach einer Serie von Raubüberfällen hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Bild: Symbolfoto: Peter Kneffel/dpa/Archiv
Chemnitz
Erste Festnahme nach Raubserie in Chemnitz: Intensivtäter in Haft
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Die Polizei hat einen 17-Jährigen gefasst, der für mehrere Straftaten verantwortlich sein soll. Erst im Mai war er verurteilt worden.

Nach der außergewöhnlichen Häufung von Raubstraftaten in Chemnitz hat die Polizei einen ersten Tatverdächtigen gefasst. Es handelt sich demnach um einen 17-jährigen Intensivtäter aus Syrien. Er sei im Mai unter anderem wegen Raub- und Körperverletzungsdelikten zu einer Bewährungsstrafe am Amtsgericht verurteilt worden, erklärt ein...
