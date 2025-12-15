Erste Festnahme nach Raubserie in Chemnitz: Intensivtäter in Haft

Chemnitz
Die Polizei hat einen 17-Jährigen gefasst, der für mehrere Straftaten verantwortlich sein soll. Erst im Mai war er verurteilt worden.
Nach der außergewöhnlichen Häufung von Raubstraftaten in Chemnitz hat die Polizei einen ersten Tatverdächtigen gefasst. Es handelt sich demnach um einen 17-jährigen Intensivtäter aus Syrien. Er sei im Mai unter anderem wegen Raub- und Körperverletzungsdelikten zu einer Bewährungsstrafe am Amtsgericht verurteilt worden, erklärt ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.