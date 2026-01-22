Erste Reaktionen auf Schließungspläne des Congress-Hotels in Chemnitz

Das Traditionshaus in der Innenstadt steht vor dem Aus. Ende des Monats soll der Betrieb eingestellt werden, das bestätigt mittlerweile auch die Geschäftsleitung offiziell. Der Betriebsrat ist entsetzt: „Das ist unmenschlich.“ Und der Stadthallenchef nennt noch ganz andere Probleme.

Die Folgen dieser Nachricht sind noch nicht ganz abzusehen. Das mehr als 50 Jahre alte Hotel in der Chemnitzer Innenstadt soll schließen – Ende des Monats. Simone Dierig, Vorsitzende des Betriebsrates, selbst seit Jahrzehnten im Haus beschäftigt, kann es nicht glauben. Erst am Montag wurde der Betriebsrat informiert, danach alle...