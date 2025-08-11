Erste Sportanlagen an Chemnitzer Schulen offen: Geht das gut?

Chemnitz
Was in anderen Städten seit Langem gang und gäbe ist, bereitet hierzulande Verantwortlichen durchaus Bauchschmerzen. Ende des Jahres soll eine erste Bilanz gezogen und entschieden werden, wie es weitergeht.
In Chemnitz beginnt mit dem neuen Schuljahr ein Experiment: Sportanlagen mehrerer Schulen können nach Unterrichtsschluss erstmals auch von der Öffentlichkeit genutzt werden. Allerdings zunächst nur auf Probe und in eher überschaubarem Umfang.
